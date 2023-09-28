Полыхало все: новые подробности о разрушительном взрыве на складе в Ташкенте

Мощный взрыв прогремел этой ночью в Узбекистане. Загорелся промышленный склад на юге Ташкента.

Пожар моментально охватил огромную территорию, взрывной волной в близлежащих домах выбило стекла и двери. Пострадали сотни человек, сейчас им оказывают экстренную помощь.

И уже поступают сведения о первых жертвах: обломками при взрыве убило школьника. Из Ташкента передает корреспондент «Известий» Владимир Мищенко.

Гигантский столб огня, в соседних домах выбиты стекла, в некоторых рухнули потолки, люди спасаются в панике. Пылает Ташкентский аэропорт.

По предварительной информации, мощный взрыв произошел около трех часов ночи по местному времени в районе таможенного склада аэропорта. По одной из версий, сдетонировали аккумуляторные батареи к электромобилям, которые хранились на складе.

Много пожарных машин, скорой помощи, дороги перекрыты, сильный запах гари. Часть аэропорта оцеплена, с огнем борются 16 пожарных расчетов.

Судя по звукам, там идут уже разборы завалов, много спасательных машин. Рядом следы осколков от взрыва.

Больницы в Ташкенте заполняются ранеными, у большинства резаные и рваные раны, сейчас им оказывается медицинская помощь. В посольстве России заявили, среди пострадавших нет россиян.

На улице много машин скорой помощи, так как был взрыв с жилыми домами — много пострадавших, есть выбитые стекла в домах. Мощность взрывной волны была такой силы, что ощущалась на расстоянии до 30 километров.

«Ездил около дома своего, услышал взрыв, в небе был яркий свет», — рассказал очевидец.

Огонь локализовали, идет разбор завалов, задействована армия. По словам властей, произошедшее не повлияло на работу самой воздушной гавани, она работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию событий при взрыве в Ташкенте.