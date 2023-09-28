«Понять его сущность»: памятник Моисееву на Троекуровском кладбище назвали самым красивым

Скульптор создал из бронзы оригинальный монумент танцующего артиста.

Памятник покойному певцу Борису Моисееву работы скульптора Филиппа Трушина стал самым красивым на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает издание utro.ru.

«Это такой синтез танца, и любви, выраженный в бронзе и граните. Мне, когда я лепил эскиз, пришлось выучить кусочек танца Моисеева, чтобы понять его сущность и передать потом в монументе. Борис будет очень узнаваем — там будет и портрет, и скульптура в полный рост», — заявлял Трушин, когда начинал приступать к работе.

Ожидания скульптора оправдались — памятник действительно оказался «шедевральным», как и прочил автор. Все гости, которые приезжают почтить память знаменитого певца, восхищаются красотой работы.

«Таким мы его и помним!» — изумляются поклонники Моисеева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла церемония открытия памятника Моисееву. В годовщину смерти артиста на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника звезде. Друзья и коллеги покойного эстрадного певца собрались на его могиле, чтобы почтить память исполнителя.