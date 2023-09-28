Страдают от обжорства: сколько россиян склонны к перееданию

|
Евгения Элинова
Евгения Элинова 6 0

ВЦИОМ: 54% россиян склонны к перееданию

Страдают от обжорства: сколько россиян склонны к перееданию

Фото: www.globallookpress.com / Boris Babanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Что выяснилось в результате социологического исследования?

ВЦИОМ провел исследование, в результате которого выяснилось, что 54% россиян склонны к перееданию. Об этом сообщает издание KP.RU.

Из них 2% честно признались, что страдают от настоящего обжорства. А 19% участников опроса сообщили, что «едят что хотят и здоровье их не беспокоит».

В то же время 46% респондентов ответили, что с ними никогда такого не случается. При этом треть опрошенных заявила, что предпочитает здоровое питание, а 14% придерживаются диеты.

По мнению врача-диетолога Маргариты Королевой, не все респонденты адекватно оценивают проблему переедания как таковую. Она объяснила, что не все понимают, что есть порция на прием пищи, а также объем и сочетание компонентов.

«И люди зачастую, которые приходят ко мне, — они приходят потому, что явления, связанные с метаболическими процессами в их организме, связаны именно с перееданием, которое сами они так не оценивают», — отметила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему возникает и чем опасно эмоциональное переедание.

+19° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.50
0.26 101.98
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:33
Страдают от обжорства: сколько россиян склонны к перееданию
19:18
Огненный ад: жуткое ДТП со школьным автобусом произошло в Нью-Йорке
19:09
«Колхоз» или нет? Каким получился образ Ивлеевой на модном показе
19:00
Нагорный Карабах прекратил существование, взрыв в Ташкенте обернулся трагедией: самые важные события дня
18:58
Большая угроза: как ИИ вредит актерам дубляжа и чем это опасно
18:48
Было сильное кровоизлияние: Арзамасова поделилась ужасами операции на глазах

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России