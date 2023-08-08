Сомнительная награда: почему возникает и чем опасно эмоциональное переедание

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Терапевт Куприна: эмоциональное переедание грозит проблемами с сердцем

Сомнительная награда: почему возникает и чем опасно эмоциональное переедание

Фото: Depositphotos / belchonock

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К чему может привести чрезмерная любовь к еде?

Эмоциональное переедание — вид пищевого расстройства, при котором человек ест не потому, что голоден, а для того, чтобы получить удовольствие. Об этом сообщила врач-терапевт Светлана Куприна.

Она пояснила, что это явление — попытка организма компенсировать негативные эмоции пищей. Получая удовольствие от поглощения еды, мозг воспринимает это как награду, передает издание aif.ru.

Так человек постепенно приучает себя заедать стресс и нервные напряжения, уточнила Куприна. Врач напомнила, что детей часто поощряют сладостями за хорошее поведение.

Постепенно эта нейронная связь закрепляется, и с возрастом человек сам начинает «награждать» себя едой, даже воспринимая ее как единственный источник удовольствия. Между тем, переедание не так безобидно, как думают многие, предупредила Куприна.

Оно может привести к нарушению липидного обмена, развитию аутоиммунных заболеваний, артериальной гипертонии, синдрома хронической усталости, проблемам с сердцем, суставами и связками и другим серьезным недугам. Поэтому, с появлением первых признаков отсутствия насыщения при плотном перекусе, следует обратиться к врачу, подчеркнула Куприна.

Ранее 5-tv.ru писал, что такое компульсивное переедание, и чем оно опасно для здоровья.

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