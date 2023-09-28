Развеять миф: почему важно есть груши при сахарном диабете

Людям, страдающим этим недугом, приходится быть весьма осторожными при выборе еды.

Мнения по поводу пользы груш для диабетиков расходятся. Что же в действительности правда — фрукт категорически не подходит для обладателей этого диагноза или, наоборот, может помочь?

Во-первых, пациентам с сахарным диабетом необходимо предварительно проконсультироваться с эндокринологом, составить план питания, количество потребляемых фруктов, чтобы избежать риска осложнений. В первую очередь, врач должен рассказать, можно ли есть грушу при диабете.

Во-вторых, важно выбрать грушу правильно. Чтобы фрукт имел все полезные вещества и микроэлементы, он должен созреть в естественных условиях. Это определяется по зернистости содержимого плода.

Как выбирать груши при сахарном диабете

Груша должна быть не сильно твердой и не мягкой. На спелом фрукте отсутствуют коричневые пятна, потемнения. Кожура зеленого или желтого цвета (зависит от сорта), без повреждений, царапин. Хвостик целый или отсутствует без повреждения основания.

При разрезании плод не должен быть твердым или разваливаться под ножом. Мякоть сформирована, бело-желтого цвета с зернами. Мягких мест быть не должно. Вкус должен быть сладкий.

Место хранения зависит от спелости плода. При комнатной температуре оставляют не дозревшие груши. Если они полностью доспели, их держат в холодильнике, так как на кожуре появляются места гниения через пять-семь дней.

Польза груши при сахарном диабете

При сахарном диабете нарушается деятельность поджелудочной железы, возникают осложнения, влияющие на сердечно-сосудистую систему. Возникает сухость во рту, постоянная жажда. Пациент чувствует усталость.

Груши обладают следующими полезными свойствами для человека, больного диабетом:

фруктоза усваивается без действия инсулина;

скалий нормализует сердечный ритм;

пектин выводит тяжелые металлы, токсины из органов, способствует нормализации гормонального фона;

кобальт стимулирует гемопоэз, устраняет гипоксию (кислородное голодание) в тканях;

железо устраняет анемию;

аскорбиновая кислота, витамины стимулируют иммунитет;

йод предотвращает заболевания щитовидной железы;

растительные волокна, клетчатка способствуют усилению перистальтики кишечника;

хлорогеновая кислота нормализует работу желчного пузыря и печени, способствуя перевариванию пищи;

отвар из плодов способствует утолению жажды на долгое время, повышает мочевыделение, снижая отеки при сахарном диабете, выводя токсины из организма;

аминокислоты насыщают организм.

Противопоказания для употребления груш при сахарном диабете

Груша при диабете обладает не только пользой, но и вредом при наличии противопоказаний:

аллергия на фрукт (встречаются редко, груша относится к гипоаллергенным продуктам);

заболевания ЖКТ, нарушение переваривания в кишечнике, воспаление слизистой оболочки (растительные волокна усугубят болезнь, вызывая боль);

не рекомендуется употреблять фрукт перед едой, следует выждать 30 минут после приема пищи;

в пожилом возрасте употреблять фрукт после запекания, чтобы снизить нагрузку на кишечник, размягчив грубые волокна.

Груши содержат фруктозу, которая не вызывает осложнений при сахарном диабете. Поэтому фрукт разрешен при болезни.

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