Не доводите до опухоли: какие симптомы могут быть признаками рака груди

Онколог Дабаса: уплотнение и боль — не единственные симптомы рака груди

Уплотнение в груди — не единственный признак, по которому можно выявить рак молочной железы. Об этом рассказал врач-онколог, хирург Сурендер Кумара Дабаса в беседе с The Times of India.

Не только боль или припухлость

Рак молочной железы не всегда начинается с появления опухоли или уплотнения. Порой заболевание заявляет о себе изменением формы соска, покраснением кожи, необычными выделениями или ростом лимфатических узлов. Как отметил Дабаса, такие симптомы можно спутать с проявлением гормональных колебаний, а также банальным раздражением кожи.

Еще один из распространенных признаков — изменение положения соска. Например, если до этого он был направлен вперед, а затем начал втягиваться внутрь, это может свидетельствовать о патологических изменениях тканей молочной железы. Особенно важно не игнорировать внезапное появление такого симптома, если он затрагивает только одну грудь.

Выделения и «лимонная корка»

Также стоит обращать внимание на выделения из соска за пределами периода беременности и грудного вскармливания. Насторожить должны в том числе прозрачные и кровянистые вещества. Они могут появляться при различных заболеваниях, включая доброкачественные образования протоков, однако важно сразу пройти осмотр, чтобы установить точную причину.

Также важно следить за состоянием кожи. При некоторых формах рака молочной железы она становится красной, плотной, отечной или приобретает необычный оттенок. Как отметили в НМИЦ Радиологии Минздрава РФ, характерным проявлением считается так называемый симптом «лимонной корки»: поверхность кожи становится неровной, поры расширяются, а сама грудь выглядит припухшей. Подобные изменения могут быть связаны с нарушением оттока лимфы.

Рак груди может не болеть

Многие женщины считают, что главный признак онкологии — это боль, но это угрожающее заблуждение, за которое можно дорого поплатиться. На ранних стадиях рак молочной железы часто не вызывает никаких неприятных ощущений. Опухоль может постепенно расти, не мешая жить и не сопровождаясь ощутимым дискомфортом.

Кроме того, при раке груди женщина может столкнуться прежде всего с покраснением, отеком и ощущением тяжести в молочной железе. Иногда грудь увеличивается в размере, а кожа становится горячей и плотной. Из-за сходства с болезнью, известной, как мастит, или с обычным воспалением такие проявления можно по ошибке принять за инфекцию.

Шелушение соска, зуд, покраснение опасны тем, что часто их списывают их на аллергию или дерматит, но иногда за такими симптомами на самом деле сокрыта более серьезная патология — болезнь Педжета. Это редкая форма рака молочной железы, при которой метастазы поражают сосок и окружающую его область. Важно не пытаться определить причину изменений на дому и срочно обследоваться, если есть хоть малейшее подозрение на серьезное заболевание.

Возрастной и наследственный факторы

Как ранее писал 5-tv.ru, средний возраст заболевания раком молочной железы в России — около 64-65 лет. Вероятность развития рака груди в целом пропорционально увеличивается с возрастом, особенно после 50 лет. Среди других факторов риска — случаи заболевания у близких родственников, наследственные мутации генов BRCA1 и BRCA2, а также некоторые гормональные и репродуктивные особенности.

На вероятность развития болезни также влияют избыточный вес после наступления менопаузы, употребление алкоголя и недостаточная физическая активность. Британские ученые выявили прямую корреляцию между цифрой на весах и риском развития заболевания.

В рамках исследований ученые изучили данные 58 тысяч пациенток и пришли к выводу, что есть связь между индексом массы тела и риском развития соответствующего заболевания. Кроме того, определенное значение имеет и продолжительность воздействия женских половых гормонов.

Однако возраст и наследственность не являются абсолютным критерием — рак молочной железы может возникнуть и у молодой женщины, и у той, в чьей семье никогда не было онкологических диагнозов.

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