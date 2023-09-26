Цена красоты: сколько Алена Апина потратила на пластические операции

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 16 0

Хирург Айрапетян оценил пластику Апиной почти в два миллиона рублей

Цена красоты: сколько Алена Апина потратила на пластические операции

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда, судя по всему, изменила не только лицо, но и тело. Однако следы хирургических манипуляций незаметны.

Пластический хирург Арташес Айрапетян прокомментировал изменения во внешности эстрадной певицы Алены Апиной. Артистка сама не скрывала, что обращалась к специалистам, но стоимость услуг она не оглашала.

Специалист же назвал изданию «Страсти» приблизительную цену операций. Апина, вероятно, изменила не только лицо, но и тело.

«Не исключаю, что была проведена липосакция или липофилинг, возможно, даже не один раз. Не исключаю также, что была проведена абдоминопластика. Что касается лица, то скорее всего, около десяти лет назад была проведена блефаропластика и подтяжка СМАС, либо нитевая», — говорит специалист.

Он отметил, что это стандартные процедуры для женщин, приближающихся к 60-летию. Они могли обойтись ей в полтора-два миллиона рублей, оценивает Айрапетян, добавляя, что заметных следов вмешательств нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что перенесшая операцию Виктория Боня выложила фото своего лица.

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