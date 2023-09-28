«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей по заводской цене

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50 0

Дополнительная выгода такой покупки может составить до 40 тысяч рублей.

«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей по заводской цене

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Отечественная компания «АвтоВАЗ» начала продажу машин Lada по заводской цене с помощью официального сайта. Об этом рассказали в предприятии.

Онлайн-продажи позволят сэкономить до 40 тысяч рублей, отметили в компании. Сейчас на выгодных условиях можно приобрести две модели — Lada Granta в комплектации Standart, а также Drive Active — в спортивной версии.

В «АвтоВАЗе» также рассказали, как будет приходить сделка. Ее оформление и последующая выдача автомобиля, купленного в онлайне, будут производиться в одном из дилерских центров АО «Центральная СТО», расположенного в Тольятти.

Ранее 5-tv.ru писал, что автомобили начали продавать на российском маркетплейсе Ozon. Сейчас ассортимент представлен только компанией ООО «Деливери кар», онлайн-дилера бренда Chery из Китая, однако модельный ряд будет расти.

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