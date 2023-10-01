🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 1 359 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Тельце. Возрастает инерционность и склонность к лени. Каким знакам стоит приложить наибольшие усилия для достижения цели?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 1 октября, на убывающей Луне возрастает прирост материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок.

Овны

Благоприятный день для общения. Особенно хорошо проходят встречи в непринужденной обстановке. Когда формальности не сковывают вас, произвести благоприятное впечатление на собеседников оказывается гораздо проще, как и заинтересовать их своими идеями.

Космический совет: забудьте о формальностях.

Тельцы

Не спешите. Начало дня будет довольно сложным, но в дальнейшем влияние позитивных тенденций усилится, и вы сможете добиться успеха. Будет возможность решить какие-то важные задачи, найти ответы на серьезные вопросы.

Космический совет: не спешите.

Близнецы

День дарит много новых идей и позволяет строить долгосрочные планы. Становится ясным и понятным то, о чем вы прежде имели лишь приблизительное представление. Не исключено получение важной и полезной информации, которая позволит вам избежать серьезных ошибок.

Космический совет: правильно используйте полученную информацию.

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Раки

Трудно будет избежать мелких недоразумений. К серьезным проблемам они вряд ли приведут, а вот сбить с толку могут. Некоторые Раки будут вынуждены иметь дело с какими-то неприятными, сложными в общении людьми, искать к ним подход.

Космический совет: найдите подход к окружающим.

Львы

Начало дня будет беспокойным. Вы склонны нервничать из-за пустяков, придавать большое значение событиям, на которые в другое время не обратили бы внимания.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

Девы

Не стоит рисковать. Добиться успеха в каких-то важных делах вам сегодня вряд ли удастся. А вот справиться с решением текущих задач будет нетрудно, и сделаете вы это даже быстрее, чем ожидали.

Космический совет: не идите на риск.

Весы

Очень беспокойный день. Дел будет больше, чем вы ожидали, и порой придется решать несколько задач одновременно. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за советами, но далеко не всегда следуют им.

Космический совет: настройтесь на работу в режиме многозадачности.

Скорпионы

Важно ставить перед собой реальные цели. Вам хочется достичь многого, но сегодня это вряд ли удастся. Правильно оценив и свои силы, и сложившуюся ситуацию, вы поймете, как следует действовать, чтобы избежать потерь.

Космический совет: цели должны быть реальными.

Стрельцы

Не все дается легко. Настроение может портиться из-за пустяков. Не исключено, что придется заниматься делами, которые кажутся не только скучными и утомительными, но и совершенно бесперспективными.

Космический совет: примите свою реальность.

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Козероги

Первая половина дня благоприятна. Это время подходит для осуществления многих смелых идей. Удачно складываются обстоятельства, часто вас поддерживают люди, от которых никто этого не ожидал.

Космический совет: осуществите свои идеи.

Водолеи

Этот благоприятный день подходит для самых разных дел. Очень важно сейчас верить в свои силы, не сомневаться в успехе, даже если приходится заниматься чем-то совершенно новым.

Космический совет: верьте в свои силы.

Рыбы

Нелегко будет сохранять спокойствие в первой половине дня. В это время любой пустяк может выбить из колеи, заставить нервничать. Не исключены конфликты со старыми знакомыми.

Космический совет: не вступайте в конфликты.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru называл 4 знака зодиака, которых ждет финансовый успех в октябре 2023

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
97.41
0.41 103.16
1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

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