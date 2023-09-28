Было сильное кровоизлияние: Арзамасова поделилась ужасами операции на глазах

После коррекции зрение вернулось к артистке не сразу.

Актриса Лиза Арзамасова рассказала в сети о тяжелых последствиях перенесенной операции на глазах. По признанию звезды, у нее был очень большой «минус».

«Без очков и линз я прежде видела только темные силуэты людей и предметов. Передвигаться могла только на ощупь», — так знаменитость описывает свое состояние до хирургического вмешательства.

«Папина дочка» посвятила этому длинный пост в личном блоге. Она описала, что с ней происходило в первый день той самой операции.

«Сразу после операции было сильное кровоизлияние. Белки были красными. А я то думала, что через пару дней уже будет все идеально. Но нет. Понадобился продолжительный период реабилитации», — делится артистка.

Несмотря на ужасное состояние, уже через пару дней Арзамасова отправилась на съемки фильма. Однако актриса не жаловалась на ситуацию.

Она разве что только изъявила благодарность людям, работавшим над проектом, назвав их дорогими и прекрасными. Также Арзамасова порадовалась новоприобретенной благодаря болезненной операции способности видеть.

«Волшебное чувство! Удивительное! Я больше не набиваю синяки на коленках, когда встаю ночью к малышу. Я больше не пугаюсь, что поезде, машине, самолете усну в линзах. Я теперь не трясусь над последней парой линз, если нет возможности сделать быструю покупку», — с облечением отметила звезда.

При этом актриса подчеркнула, что у нее остались привычки, связанные с ношением очков и линз. Так, Арзамасова отметила, что до сих пор может в порыве ткнуть пальцем в глаз и все еще боится случайно сесть на очки.

Звезда признала, что пока не может хорошо видеть в темноте. Но главное, что теперь она имеет возможность, которой у нее никогда не было до этого.

«Но я впервые просто так вижу! Вот такой это был большой день в моей жизни», — заключила Арзамасова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сложилась судьба актрис сериала «Папины дочки».