Машинисту стало плохо при движении на Сокольнической линии метро Москвы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 61 0

На место едут специальные службы и медики.

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Движение поездов было остановлено на Сокольнической линии метро в Москве. Об этом сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале.

По информации источника 5-tv.ru, все случилось из-за того, что машинисту во время движения стало плохо. Состав остановили. На место едут специальные службы и медики. Машинист, предварительно, находится без сознания на станции «Охотный ряд».

В 16:25, по информации Дептранса, движение начали вводить в график.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина упала на пути на станции «Улица 1905 года» столичного метро и скончалась.

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