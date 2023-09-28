Полицейские пришли к Бритни Спирс после видео танцев с ножами

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Полина Долгова
Полина Долгова 9 0

Поведение певицы продолжает тревожить общественность. Чем закончился визит правоохранителей?

Полицейские пришли к Бритни Спирс после видео танцев с ножами

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

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Недавно певица Бритни Спирс опубликовала в социальной сети видеоролик с откровенными танцами с ножами. Выходка не сошла с рук, в гости к знаменитости пришли полицейские, сообщает иностранное издание TMZ.

«Им (в полицию. — Прим. ред.) позвонили и выразили обеспокоенность по поводу Бритни из-за ее недавнего поведения в социальных сетях. (Анонимный источник. — Прим. ред.) был знаком с видео с ножом, и из соображений предосторожности (правоохранители. — Прим.ред.) отправились к дому Бритни», — сказано в сообщении.

Полицейские побеседовали со звездой. Убедились, что все в порядке и ушли.

На фрагментах видео 41-летняя звезда танцевала в оранжевом в белый горох топике и (уже традиционно) трусах с заниженной талией, в руках держала острые предметы.

Звезда заявила, что холодное оружие ненастоящее. Однако многие пользователи заметили рану на ноге блондинки и посчитали, что она их обманула. Певица делала пируэты и беззаботно улыбалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему состояние Бритни Спирс вышло из-под контроля.

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