Сотни лучников боролись за Кубок генпрокурора РФ: как это было
В Москве подвели итоги турнира по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru
В Москве подвели итоги турнира по стрельбе из лука. Победили сильнейшие.
В Москве сегодня подвели итоги Всероссийских соревнований, в которых важно чувствовать реальность, а также демонстрировать хладнокровие и выдержку.
Сотни спортсменов из разных регионы страны боролись за звание лучших в стрельбе из лука. Разыграны 32 комплекта наград. Кто метко попал в цель — рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров. Все подробности — в его репортаже.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Нижегородской области стартовали военно-патриотические игры. Более 240 школьников из 16 регионов страны сыграют в «Зарницу».
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