Сотни лучников боролись за Кубок генпрокурора РФ: как это было

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В Москве подвели итоги турнира по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru

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В Москве подвели итоги турнира по стрельбе из лука. Победили сильнейшие.

В Москве сегодня подвели итоги Всероссийских соревнований, в которых важно чувствовать реальность, а также демонстрировать хладнокровие и выдержку.

Сотни спортсменов из разных регионы страны боролись за звание лучших в стрельбе из лука. Разыграны 32 комплекта наград. Кто метко попал в цель — рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров. Все подробности — в его репортаже.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Нижегородской области стартовали военно-патриотические игры. Более 240 школьников из 16 регионов страны сыграют в «Зарницу».

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