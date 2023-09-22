Чувство локтя: в Нижегородской области стартовали военно-патриотические игры

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Светлана Шевченко
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Более 240 школьников из 16 регионов РФ сыграют в «Зарницу» под Нижним Новгородом

Чувство локтя: в Нижегородской области стартовали военно-патриотические игры

Фото: Пресс-служба "Движения первых"

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В течение недели школьники будут жить в казармах и обучаться вести бой в ограниченном пространстве, оказывать помощь в военно-полевых условиях и противодействовать фейкам противника.

Школьники из 16 российских регионов примут участие в военно-патриотической игре «Зарница: легенды будущего», которая стартовала 22 сентября в Нижегородской области. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

«В новой „Зарнице“ мы объединили современные технологии и лучшие игровые практики. Она станет важным элементом единой системы воспитания деятельного патриотизма в школьной и студенческой среде», — отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Всего в играх примут участие 240 детей из ДНР, Чечни, Татарстана, Бурятии, Москвы и Подмосковья, Дальнего Востока, Сибири и Европейской части страны.

Организаторы отмечают, что в этом году все пройдет в новом формате, который направлен не только на совершенствование системы патриотического воспитания детей и подростков, но и формировании чувства товарищества, сплоченности, а также умения работать в команде в новых современных реалиях. В частности, разделенные на отряды команды возглавят участники специальной военной операции (СВО). Под их руководством школьники на протяжении недели будут жить в казармах, обучаться вести бой в ограниченном пространстве, а также оказывать помощь в военно-полевых условиях. Кроме того, ребята научатся противодействовать создаваемым противником фейкам, а также столкнутся с испытаниями — от разведки дроном до отражения кибератаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о создании цепи молодежных образовательных центров по России, в которые входит и «Движение первых».

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Чувство локтя: в Нижегородской области стартовали военно-патриотические игры

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