Из Петербурга хотят организовать прямые рейсы в Мумбаи и Дели

Эфирная новость 12 0

Также с конца октября увеличится чисто рейсов из Северной столицы в Сербию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сербия станет еще ближе для жителей Петербурга. Самолеты в Белград будут летать чаще. Через месяц количество прямых рейсов будет увеличено до четырех в неделю. Оттуда уже можно добраться не только в страны Европы, но также Ближнего Востока и Северной Америки.

Кроме того, налаживаются воздушные мосты с Индией. С властями страны сейчас идут переговоры об организации прямых перелетов в Дели и Мумбаи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянам скоро напрямую станет доступно еще одно пляжное направление. Прямой рейс из страны на китайский остров Хайнань могут запустить уже до конца года. 

+13° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.00
0.50 102.10
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:02
Дотянуться до Луны: в Москве и Петербурге наступило «роковое Суперлуние»
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
2:49
Законопроект о нулевой ставке НДФЛ с небольших зарплат внесут в Госдуму
2:36
Хайдаров высказался о найденной в ягодицах Вдовина перчатке после пластики
2:23
Устали от Зеленского? Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета
2:10
Большинство украинцев стали жить беднее с начала текущего года

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России