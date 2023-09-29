«Дети валились из меня»: Грибулина впервые раскрыла детали семейной драмы

Жизни поэтессы завидовали сотни звездных коллег, но только она одна знала, что на самом деле скрывается за закрытой дверью ее дома.

67-летняя эстрадная певица и композитор Ирина Грибулина может похвастаться своей музыкальной карьерой, которая началась в 14 лет, когда она, будучи начинающим исполнителем, стала соведущей телепрограммы «Утренняя почта». А вот в личной жизни поэтессе долгое время не везло.

Пока обаятельная блондинка строила невероятную карьеру, в личной жизни знаменитости творился настоящий ад. Несколько лет брака с перспективным фотографом Владимиром Майгортом обернулись для Грибулиной множественными абортами. Впервые о своей личной драме она рассказала в эфире шоу Леры Кудрявцевой. Грибулина созналась, что первые «тревожные звоночки» возникли, когда в их общую с супругом квартиру внезапно нагрянула свекровь. Женщина превратила невестку практически в домработницу, вынуждая ее трудиться на благо семейного очага.

Устав от постоянных проблем с родственниками, Грибулина буквально вымолила супруга съехать и строить свой дом. Знаменитость надеялась: ей удастся обрести гармонию, как только появится свое жилье. Но огромный особняк не спас брак. Наоборот, отношения между супругами становились все хуже. Владимир даже стал поднимать на нее руку.

Ирина очень хотела ребенка и верила, что малыш принесет долгожданный мир в их семью, Владимир перестанет ревновать и поднимать руку. Однако стоило мужчине услышать, что жена ждет малыша, как он пришел в ярость и поколотил жену еще сильнее.

«Я очень много работала, зарабатывала, а он на эти деньги строил дом. Безумно его любила, а он поднимал руку на меня беременную. Бил в живот, случился выкидыш. Все это привело к тому, что врачи сказали, я никогда не смогу стать мамой», — позже расскажет она в студии.

Очередная попытка забеременеть и осчастливить этим супруга заканчивалась для Грибулиной побоями и потерями.

«Когда я беременела и ему об этом сообщала, он мог меня так отшвырнуть или ударить, что все эти дети валились просто из меня. Он меня за волосы таскал к врачам, чтобы мне делали аборты. Я на коленях умоляла его этого не делать. Он говорил, что пока мы не достроим дом, ничего не произойдет», — с содроганием рассказала она.

Всего Грибулина пережила пять операций: супруг то и дело возил несчастную жену ко врачам, вынуждая на вмешательство. Только в 43 года женщина впервые сумела стать матерью дочери, уже после развода с четвертым мужем.

Сегодня дочери Ирины Грибулиной, Анастасии, 26 лет, и она выбрала профессию актрисы. На счету девушки работы с Игорем Верником, Борисом Невзоровым и Еленой Кондулайнен.

Ранее 5-tv.ru писал, как Дана Борисова пережила девять абортов.