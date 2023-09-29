Нет аналогов: разработчики Защитника Олега рассказали о проекте «Фабрика роботов»

«Тинькофф» запустил сервис, который позволяет отвлекать преступников. Как работает уникальная схема?

Перехватывать звонки мошенников теперь обучаются банковские роботы. Нейросеть подбирает ответы исходя из контекста беседы. А сами фразы — заранее записаны профессиональными актерами. Сценариев при этом может быть несколько, главное — что они надежно защищают клиента от нежелательных звонков. Превращая при этом каждый разговор в увлекательный радиоспектакль. Мастерство разработчиков оценил Кирилл Поляков.

Алла Ковалева записывает реплики для одного из персонажей фабрики роботов — нового навыка телефонного секретаря от «Тинькофф». Защитник Олег уже давно научился отличать спам от реальных звонков. Теперь он с помощью человекоподобных роботов объявил войну мошенникам.

«Связывается с вами лейтенант полиции, отдел дознания Лебедева Дарья Дмитриевна»,

«А я адмирал ФСБ в запасе»

Вот пример еще одного якобы абонента, на которого могут попасть мошенники. Как только защитник Олег видит телефонный номер из подозрительного списка, он активизирует соответствующий навык, и говорить с мошенником начинают роботы, которые притворяются людьми. Например, один из них пародирует грубого мужчину, гуляющего с собакой.

«Блин, собака лает, ничего не слышно, слышь, карась, че тебе надо, что ты хотела от меня?»

Главная задача человекоподобных роботов — максимально долго удерживать на линии мошенников. Чем больше времени они потратят на общение с персонажами фабрики роботов, тем меньше людей успеют обмануть в течение дня. Эта мошенница, похоже, так и не поняла, кто с ней общался.

«Я вам не девочка по вызову, чтобы ждать пока вы там освободитель. Это вам понятно?»

«Догоняю, но с трудом»,

«Да что вы догоняете, вы ничего не догоняете, догоняйте свою собаку…»

Вот пенсионер, который не очень хорошо слышит и постоянно ищет зачем-то свои очки, раздражая мошенника.

«Алло, говорите! Я слушаю!»

«Алло, здравствуйте, вы слышите меня?»

«Подождите, сейчас очки надену, ну где они»

Мошенник убил на несуществующую жертву три минуты. За это время он мог украсть деньги у настоящего пожилого человека, который доверяет аферистам. Правда, иногда они раскусывают актерские способности секретаря Олега.

«Второй раз вряд ли получится так же хорошо»

«Хахаха, какие автоответчики — это…»

Новый сервис, работающий пока в тестовом режиме, в течение месяца станет доступен абонентам всех операторов, у кого подключен секретарь Олега. Не нужно даже быть клиентом экосистемы Тинькофф. Олег поможет каждому избавится от мошенников абсолютно бесплатно и с юмором.

«Каждый раз, когда вы смотрите кино или читаете книжку, вы наблюдаете прежде всего за персонажем, который попадает в какую-то историю и за этими перипетиями всегда интересно наблюдать и мы хотели непросто удержать мошенника на линии, мы хотели рассказать нашему читателю, слушателю, зрителю какой-то небольшой сюжет», — отметила продакт-менеджер «Ассистент Олег» Алла Ковалева.

Главный вопрос — как секретарь Олег отличает мошенников от рекламщиков или людей из контактов? В этом-то и заключается секрет фирмы и ноу-хау разработчиков.

«Мы заранее знаем по определенным факторам, а чем больше факторов, тем вернее мы это понимаем, что звонок имеет мошеннический характер и вот для того, чтобы противодействовать мошенническим действиям, мы придумали некий набор роботов, которые стараются вести разговор максимально дольше, потому что это невыгодно мошенникам», — подчеркнул руководитель продукта «Ассистент Олег» Константин Рубцов.

Пока сервис работает в тестовом режиме. Но уже сейчас каждый из нас может предложить своего персонажа и свой сценарий. Для этого надо написать в мессенджере телефонному секретарю.