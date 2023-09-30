Шик по-советски: эти пять предметов гардероба родом из СССР любят богачи

Одного взгляда бывает достаточно, чтобы узнать все о финансовом состоянии человека. Какие именно вещи с отсылкой к Советскому союзу нужно выбирать, чтобы смотреться статуснее?

Быт советских граждан во многом был связан с дефицитом. За самыми нарядными вещами женщины выстаивали многочасовые очереди, а некоторые предметы гардероба и вовсе было невозможно достать.

Если варежки на резинках во времена СССР пользовались бешеной популярностью и совсем не котируются сейчас, то пять совершенно неожиданных вещей родом из Советского Союза знаменитости готовы скупать за миллионы сегодня. Именно эти пять предметов гардероба с головой выдают богачей.

Куртка-ватник (в простонародье телогрейка)

В 30-е годы в СССР в ватники одевалась вся страна. Утепленная куртка не только была очень практична в быту, но и отличалась долговечностью. В них трудились рабочие, колхозники, строители. За этим предметом гардероба легко было ухаживать: куртки не изнашивались, а шить их можно было как из целой ткани, так и из обрезков, что делало ее достаточно бюджетным «изобретением».

Позже телогрейки стали восприниматься как исключительно армейская одежда. С течением времени на смену этим курткам пришли пальто и пуховики. Вторую волну популярности ватники получили недавно, когда европейские дизайнеры начали продавать их за бешеные деньги. Сегодня такая куртка есть в гардеробе у Ким Кардашьян и стоит она до пятисот тысяч рублей, что много даже по меркам верхней одежды.

Советская авоська

Банальная сетчатая сумка, которая ценилась хозяйками за вместительность, сегодня стала писком моды. Сумкой от Vetments на одном из светских выходов стоимостью в 300 тысяч рублей успела щегольнуть Дженнифер Лопес. Помимо привычного удобства авоська стала трендом во многом из-за тренда на экологичность: в отличие от натуральной кожи, ради таких сумок не истребляют животных, а для их производства нужно меньше ресурсов. Уже позже дополнением к авоське стали боди с русскими наколками куполов, а также оверсайз-худи с портретом Виктора Цоя, но популярности эти вещи не снискали, пишет КП.

Тельняшка правит балом

Хотя мы привыкли ассоциировать тельняшки с Парижем и и француженками, именно в СССР этот предмет одежды получил максимальное распространение — благодаря ассоциациям с советскими моряками. Сейчас полосатые свитшоты и футболки стали универсальными деталями гардероба, а самые богатые знаменитости готовы раскошелиться, чтобы пополнить свой гардероб этой вещью. Чаще всего в тельняшке с вертикальной полосой на подиуме и в повседневной жизни можно увидеть Джиджи Хадид.

Был любимым предметом гардероба королевы Елизаветы II

Всенародно любимая советская обувь, которая встречалась в шкафу каждого второго жителя — калоши. Именно в честь этой обуви свое название получил и шкаф, в который прячут туфли и сапоги. Если во времена СССР носить их считалось не престижно, то сегодня все современные дизайнеры используют возможность создать необычный дизайн калош. Даже любимый бренд британской королевы Hunters недавно выпустил короткую версию своих знаменитых резиновых сапог за сотни тысяч фунтов стерлингов, которые монаршая особа успела надеть на официальные приемы.

Шапка-ушанка снова в тренде

Европейская зима давно диктует свои условия. Она буквально вынудили знаменитостей с мировым именем покупать шапки-ушанки, ставшие своего рода спасением. Хлоя Севиньи прикупила себе шапку от одного известного люксового бренда из овчины со стегаными «ушами». Стоимость такого головного убора дизайнеры оценили в 125 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, какие цвета в одежде нельзя сочетать ни в коем случае.