Кровавое блюдо: школьный повар отрубила себе палец при готовке салата
Школьный повар в Москве лишилась пальца при готовке салата
Фото: www.globallookpress.com / Noel Hendrickson
Приживется ли отрубленная конечность?
В одной из московских школ повар столовой случайно отрубила себе палец во время приготовления овощного салата для детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сотрудница пропустила через слайсер указательный палец, пока шинковала морковь. Прибывшие на место происшествия врачи уже оказали первую помощь пострадавшей и извлекли отрубленную часть тела.
В дальнейшем ее попытаются пришить обратно. А морковный салат убрали из школьного меню.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Приморья отрезал жене пальцы ножницами из-за счетов за ЖКУ. В самый разгар конфликта 51-летний мужчина решил, что за оплаченные счета он вправе отрубить супруге конечности.
Но самое интересное, что целые сутки она никому об этом не сообщала и вызвала скорую, только когда почувствовала жуткое недомогание. В полицию женщина также отказывалась сообщать о деяниях своего мужа.
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