Кровавое блюдо: школьный повар отрубила себе палец при готовке салата

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 13 0

Школьный повар в Москве лишилась пальца при готовке салата

Кровавое блюдо: школьный повар отрубила себе палец при готовке салата

Фото: www.globallookpress.com / Noel Hendrickson

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Приживется ли отрубленная конечность?

В одной из московских школ повар столовой случайно отрубила себе палец во время приготовления овощного салата для детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудница пропустила через слайсер указательный палец, пока шинковала морковь. Прибывшие на место происшествия врачи уже оказали первую помощь пострадавшей и извлекли отрубленную часть тела.

В дальнейшем ее попытаются пришить обратно. А морковный салат убрали из школьного меню.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Приморья отрезал жене пальцы ножницами из-за счетов за ЖКУ. В самый разгар конфликта 51-летний мужчина решил, что за оплаченные счета он вправе отрубить супруге конечности.

Но самое интересное, что целые сутки она никому об этом не сообщала и вызвала скорую, только когда почувствовала жуткое недомогание. В полицию женщина также отказывалась сообщать о деяниях своего мужа.

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