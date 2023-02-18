Житель Приморья отрезал жене пальцы ножницами из-за счетов за ЖКУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 144

Несмотря на то, что женщина была против, полицейские уже задержали преступника.

Житель Приморья отрезал жене пальцы ножницами из-за счетов за ЖКУ

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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В Приморском крае женщина пострадала от рук своего гражданского мужа, которому не понравилась сумма в счетах за коммуналку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В самый разгар конфликта 51-летний мужчина решил, что за оплаченные счета он вправе отрубить топором и ножницами своей жене пальцы. А все потому, что она решила вместо бутылки спиртного для благоверного — оплатить счета за коммуналку.

Теперь у 32-летней женщины нет трех пальцев. Но самое интересное, что целые сутки она никому об этом не сообщала и вызвала скорую, только когда почувствовала жуткое недомогание. В полицию женщина также отказывалась сообщать о деяниях своего мужа.

Тем не менее, полицейские уже задержали преступника, он во всем признался. Против мужчины завели дело.

До этого в Подмосковье восьмиклассница жестоко расправилась с шестилетним братом — зарубила мальчика топором — несколько раз ударила по туловищу, затем по лицу и голове. Также школьница отрубила брату кисть руки, чтобы провести обряд.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как восьмиклассница зарубила брата топором и отрезала ему руку ради магического ритуала.

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Житель Приморья отрезал жене пальцы ножницами из-за счетов за ЖКУ

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