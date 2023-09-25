Шойгу присвоил звание Героя России замкомандира взвода Ивану Калашникову

Боец проявил героизм при отражении атаки противника рядом с Урожайным.
Фото, видео: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Героем России стал заместитель командира взвода Иван Калашников. Звание бойцу с позывным «Большой» присвоил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Уточняется, что российский боец проявил героизм при отражении атаки противника рядом с населенным пунктом Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на южно-донецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным „Большой“ представлен министром обороны РФ к званию Героя РФ», — говорится в заявлении.
Военная спецоперация России продолжается. Ее цель — демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля 2022 сообщил глава РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила массированные обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что горячая точка сегодня — на угледароском направлении. Противник пытается вести перегруппировку сил.
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