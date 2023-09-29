«Всем бы такую бабушку»: 59-летняя Лолита показала себя в купальнике

Певица предстала перед аудиторией в сети в черном купальнике.

Певица Лолита показала себя в купальнике. Сейчас артистка отдыхает в теплых краях. Она решила продемонстрировать своим подписчикам, какой бабушкой она будет.

В своем Telegram-канале артистка опубликовала видео, где она стоит в черном купальнике и запрещает некому Игорю сходить в туалет в бассейне, так как она уже сделала это сама.

«Когда я стану бабушкой, это будет выглядеть так», — подписала ролик исполнительница.

Преданные поклонники Лолиты не смогли пройти мимо такого видео и стали писать ей в комментариях комплименты.

«Лолита, вы огонь»;

«Какая ты классная! Лола, ну пример всем женщинам. Обожаю тебя как человека»;

«Всем бы такую бомбезную бабушку. Тогда в мире станет ярче и позитивнее. Лолочка, обожаю», — написали фанаты певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита сделала трогательное признание.

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