«Всем бы такую бабушку»: 59-летняя Лолита показала себя в купальнике

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Лолита показала видео в купальнике с отдыха

Фото, видео: Егоршин Валентин / ТАСС; Instagram* / lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица предстала перед аудиторией в сети в черном купальнике.

Певица Лолита показала себя в купальнике. Сейчас артистка отдыхает в теплых краях. Она решила продемонстрировать своим подписчикам, какой бабушкой она будет.

В своем Telegram-канале артистка опубликовала видео, где она стоит в черном купальнике и запрещает некому Игорю сходить в туалет в бассейне, так как она уже сделала это сама.

«Когда я стану бабушкой, это будет выглядеть так», — подписала ролик исполнительница.

Преданные поклонники Лолиты не смогли пройти мимо такого видео и стали писать ей в комментариях комплименты.

«Лолита, вы огонь»;

«Какая ты классная! Лола, ну пример всем женщинам. Обожаю тебя как человека»;

«Всем бы такую бомбезную бабушку. Тогда в мире станет ярче и позитивнее. Лолочка, обожаю», — написали фанаты певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита сделала трогательное признание.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.41
0.41 103.16
1.06
Два волшебных дня: когда делать денежную стрижку в октябре 2023

Последние новости

23:14
Волшебные эмоции: школьникам из новых регионов вручили российские паспорта в Москве
23:02
Минобороны сообщило о выводе ВСУ бригады из Работино из-за потерь
22:50
Украинская ракета попала в гостиницу в Енакиево в ДНР
22:41
«Право требования»: как виновников ДТП судят уже после страховых выплат
22:30
«Хожу в спортзал, качаю две руки»: репер ST о подготовке к рождению второй дочери
22:21
История потрясла Америку: убившую мать Джипси Роуз Бланшар досрочно освободят из тюрьмы

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России