Тайна длиной в 35 лет: почему Нина Усатова скрывает отца своего ребенка

Советская знаменитость исповедует принцип, подаривший счастье десяткам известных актрис.

Нина Усатова прогремела в российском кинематографе благодаря ролям женщин из народа. В неоднократных интервью она признавалась, что образы простушек и деревенских женщин очень ей близки.

В свое время актриса и сама родилась в крохотной деревне на Алтае, передает KP.RU. В личную жизнь звезда не впускает никого — и поэтому вокруг ее имени всегда много слухов и домыслов.

Известно лишь, что свое счастье характерная знаменитость нашла в отношениях с актером Юрием Гурьевым. Пара счастлива вот уже много лет, но распространяться о подробностях личной жизни почему-то не спешит.

Видимо, артистка исповедует принцип «счастье любит тишину». Уже не первый год глава семейства живет в Туле, а Усатова — в Санкт-Петербурге.

Периодически влюбленные видятся на съемочной площадке, попутно признаваясь — такой формат отношений позволяет им сохранять свежесть чувств. Главной же тайной личной жизни звезды советского кино стало рождение сына.

Новорожденного мальчика, получившего имя Николай, актриса привела на свет втайне от близких и подруг. И по сей день в окружении актрисы никто не знает, кто именно стал отцом единственного наследника Усатовой.

Сейчас Николаю — 35 лет. Не так давно он получил образование юриста и работает по специальности.

Несколько лет назад он женился, но свадьба прошла без лишнего шума. На ней присутствовали только самые близкие.

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