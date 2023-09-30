Ногти женщин «за 50» должны выглядеть именно так: идеально для возрастных рук

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Алина Крылова
Алина Крылова 12 0

Красный, прозрачный и пастельные цвета помогут визуально омолодить руки

Ногти женщин «за 50» должны выглядеть именно так: идеально для возрастных рук

Фото: www.globallookpress.com / Olga Buzova

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Каких цветов точно стоит избегать, чтобы не накинуть себе пару лет?

Руки — главная визитная карточка женщины в любом возрасте. От того, насколько ухоженными они выглядят, будет зависеть первое впечатление окружающих. Мало кто задумывается, но маникюр способен визуально омолодить руки: главное, подобрать правильные оттенки. На какие цвета стоит обращать внимание, а каких оттенков лучше избегать — в материале ниже.

Зрелым женщинам подходит целая палитра тонов. Мнение, что с возрастом нужно выбирать только нюд, давно устарело и подвергается насмешкам среди мастеров маникюра. Женщинам, чей возраст пересек черту в 50 лет, лучше отказаться от темных и черных оттенков -- они подчеркивают морщины на руках. Альтернативой станут более спокойные цвета. 

Красный маникюр

Такой оттенок не только заряжает позитивом, но и несет в себе антивозрастной заряд. Главное, чтобы выбранный оттенок не был вырвиглазным или кричащим — тогда эффект будет прямо противоположным. Важно также обращать внимание, чтобы маникюр не был матовым: отсутствие блеска будет смотреться вульгарно.

Мокко

Универсальный и благородный цвет может выгодно подчеркнуть легкий загар на коже. А еще, такой оттенок идеально подходит как для классического костюма, так и для вечернего платья. К тому же, кофейный цвет идеально смотрится как с массивными украшениями, так и с совсем минималистичными.

Молочный оттенок

Если пресловутый нюд уже успел набить оскомину, а яркого цвета не хочется, то оттенок топленого молока — отличный вариант. С таким цветом обладательница маникюра почувствует себя аристократичной особой с тонким взглядом на прекрасное. К такому оттенку, как правило, не нужны дополнительные рисунки и другие акценты — он считается «говорящим» сам по себе.

Пастельные тона

Нежная и элегантная пастель также считается универсальным вариантом. Главное — не выбирать холодные тона. Обращать внимание стоит на оттенки розоватого и оливкового. Кроме того, пастельные оттенки заиграют новыми красками, если украшать их глиттером или скромным рисунком.

Прозрачный лак

Если ногти здоровы, а высиживать в салоне по несколько часов совсем не хочется, то прозрачное покрытие станет бюджетным вариантом. Разнообразить такой оттенок поможет «френч».

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