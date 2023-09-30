В Петербурге мужчина пытался решить дорожный конфликт при помощи сабли

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 4 0

Второй участник разборок едва не погиб от удара из этого холодного оружия. Что произошло?

В Петербурге мужчина пытался решить дорожный конфликт при помощи сабли

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который едва не проткнул саблей голову другого водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Композиторов вечером 29 сентября. Пострадавший выезжал со двора на личном автомобиле. Внезапно ему навстречу вылетело другое авто и уперлось в капот.

После этого из последней машины спешно показался мужчина и стал кричать. Первый предложил мирно урегулировать конфликт. Но разъяренный агрессор достал из машины саблю и буквально начал рубить автомобиль оппонента. В какой-то момент он едва не проткнул голову мужчины.

По словам пострадавшего, ему еле удалось увернуться от смертельного удара. Напавший успел скрыться с места происшествия. Его ищут правоохранители.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве задержали мужчину, из «ГАЗели» которого на ходу выпала женщина.

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