Траты устремляются в космос: сколько бизнес в США зарабатывает на конфликтах

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Пять крупных фирм США зарабатывают миллиарды на военных конфликтах

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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По прогнозам, аппетиты американской оборонки будут только увеличиваться год от года.

Только Пентагон за год тратит на закупку вооружений, содержание баз и прочее — 800 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем тратит Китай, и в десятки раз больше, чем Россия.

Это безумные деньги, их трудно представить, но мы попробуем — что такое один миллиард долларов. Это несколько полностью загруженных паллет набитых плотно упакованными купюрами по 100 долларов.

Понятно что бюджет Пентагона нарезается неровными кусками, но ТОП-5 выгодоприобретателей — одни и те же. Из года в год. 14 миллиардов за год заработал Boeing. Это не только самолеты, но и отдельные типы ракет. Чуть больше — 16 миллиардов получил от Пентагона фарм гигант Pfizer. Ну а что: армия большая, лечить надо.

Бронзовую медаль от Пентагона и 20 миллиардов получила General Dynamics. Многопрофильная компания: они и фрегаты, и «Томагавки» к ним, и танки Abrams клепают. Немного не догнали они Raytheon. Ракеты, противоракеты — это все они. Мы им немного подпортили репутацию системы Patriot, но как мы видим — не обеднели.

Ну и наконец — лидер американских госзакупок Lockheed Martin — самолеты и вертолеты. Когда Киев выпрашивают F-16, они очень помогают этим парням заработать. Так что ответ на вопрос «кому выгоден» затяжной конфликт на Украине — скрывается где-то между этих гор денег. И это только вершина айсберга.

По прогнозам, аппетиты американской оборонки будут только увеличиваться год от года. Траты устремляются в космос. Пентагон нагуливает «жир» с 2017 года. Есть СВО, нет СВО — это мало влияет на процесс. Просто предлог появился у Вашигтона наращивать военный бюджет. Американцы это любят — прикрываться благими намерениями.

На этой неделе порадовала экс-первая леди, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, объясняя усиление НАТО действиями Российской власти.

Может уже из-за возраста что-то с памятью стало — ведь это при ее муже Билле НАТО в 1999-м впервые расширилось на восток, а потом продолжило, пока не уперлось в границы России. Редкое умение перевернуть все с ног на голову.

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