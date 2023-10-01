«Следует избегать особых ожиданий»: какую пользу КНР принесут отношения с Сирией

В конце сентября государства договорились об особых условиях стратегического партнерства.

Новые условия сотрудничества Сирии и Китая могут сыграть на руку обеим странам. Соответствующим мнением в Telegram-канале поделился российский дипломат и востоковед Игорь Матвеев. Его цитаты приводит издание EADaily.

В конце сентября Башар Асад прибыл в Китай с деловым визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Планировалось, что он примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу. Тогда же между политическими лидерами состоялся разговор, по итогам которого стороны договорились об экономическом сотрудничестве и взаимоподдержке.

Несмотря на оптимистичный сценарий, о восстановлении Сирии и масштабной помощи в этом Китая говорить все же пока рано, подчеркивает Матвеев. Китай продолжает отслеживать санкции против страны-партнера со стороны Большого дома, а значит, пока КНР ограничится только адресной помощью.

«Странам следует избегать особых ожиданий. Рамочная договоренность не означает скорого запуска двусторонних проектов по восстановлению Сирии с привлечением крупных китайских инвестиций. Другое дело, многосторонние арабские проекты в регионе для Сирии с участием Китая», — акцентировал внимание он.

По словам дипломата, мировая общественность должна воспринимать налаживание контакта как «намерение с заделом на долгосрочное сотрудничество».

«Китайско-сирийское заявление — публичная декларация лидеров о намерениях, рамочная договоренность, устремленная в будущее. Но с определенными экономическими перспективами уже сейчас», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и КНР подписали договор о намерениях в сфере медицины.