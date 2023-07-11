Россия и КНР подписали протокол о намерениях в сфере медицины

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Документ подписан в целях совместной реализации инвестиционных проектов в медицинской сфере.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; 5-tv.ru

Россия и Китай подписали протокол о намерениях в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве в сфере медицины. Церемония состоялась 11 июля в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова.

Как отмечено в пресс-релизе, документ подписан в целях совместной реализации инвестиционных проектов в медицине, а также в рамках взаимодействия в новых отраслях гуманитарного сотрудничества.

С китайской стороны подпись на протоколе поставили представители Ассоциации негосударственных медицинских учреждений Китая и Управляющая компания Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития. С российской — Национальный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Минздрава РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сотрудничество России и Китая несет огромные выгоды обеим странам.

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Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

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Россия и КНР подписали протокол о намерениях в сфере медицины

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