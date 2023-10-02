За будущее: в новые регионы поступила очередная партия наборов для новорожденных

Более 19 тысяч семей получили помощь от благотворительного фонда помощи детям Донбасса.

Полотенца, подгузники и все самое необходимое для первых дней жизни в новые регионы поступила очередная партия наборов для новорожденных. Такую помощь уже получили более 19 тысяч семей, а в ближайшее время наборы помогут еще двум тысячам молодых мам.

Кстати, радуются им не только сами роженицы, но и врачи: рождаемость в этих регионах растет уже сейчас, а дальше медики и вовсе ожидают всплеск. Александр Сафиулин с подробностями.

Пока маленькая Ульяна крепко спит у мамы на груди, ее сестра Лиза осваивает горку. Всей семьей они пришли в первую ЦКБ Донецка за подарком — набором самого необходимого в первые месяцы жизни малыша.

В больницу, в которой наблюдаются девушки, привезли первую партию коробок для новорожденных, уже начали раздавать. Одежда, подгузники, пеленки, игрушки, бутылочки, смеси для питания — всего 51 наименование. Все это отвечает самым строгим требованиям и стандартам. За время проведения акции более 19 тысяч семей получили наборы для новорожденных от Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным Банком «РОССИЯ».

«Мамочек, которые родили ребенка к счастью, несмотря на сложную ситуацию, их все равно много. Это для нас такой, конечно, их героический подвиг, поэтому мы всячески хотим их поддерживать в этом и создать по возможности комфортные условия для того, чтобы растить ребенка», — признается директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

В этом году основное количество наборов для новорожденных уже доставлено на места. Объемный груз привозили фурами. Всего пришло 11 машин.

Это один из шести КАМАЗов с очередной партией коробок для новорожденных. Уже привезли тысячу штук, еще две двести сейчас, остатки в ближайшее время. Наборы моментально расходятся, поэтому в октябре и в ноябре поставки планируются еще. С доставкой коробок до роддомов на новых территориях помогает «Народный фронт».

«В прошлом году получилось для всех новорожденных привезти наборы, были очень крутые отзывы от мам, мамы довольны. Пожелали еще и вот, „Фонд помощи детям Донбасса“ с „Народным фронтом“ реализуем эту миссию гуманитарную», — говорит руководитель РИК2 «Народного фронта ДНР»

Наборы уже развозят по всей республике. Это роддом в Енакиево. А это уже соседняя ЛНР.

«Хочу выразить огромную благодарность нашим жителям, нашим деткам, спасибо, что вы для нас делаете…. Огромное просто….» — благодарит жительница Луганска Виктория Жильчук.

У Виктории двое детей, старшей дочери — десять, теперь появился мальчик Ярослав, 55 сантиметров роста — набора одежды из коробки ему хватит на ближайшие три или даже четыре месяца.

«Это очень большая помощь, это все вместе, это все сразу. Это очень большая помощь материальная семье. Заказы поступают по мере формирования, по мере рождаемости детей, сколько будет, столько будем заказывать», — говорит и. о. завамбулатории центра первичной медико-санитарной помощи № 2 в Донецке Ирина Сорокина.

Рождаемость в новых регионах растет уже сейчас, медики говорят — дальше ожидается всплеск. Число свадеб несмотря на боевые действия, в этом году уже превысило прежние показатели. А значит акцию с наборами для новорожденных проведут еще не один раз.