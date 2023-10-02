Неудачный шопинг: модный байер умышленно обманывала предпринимателей

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Сколько денег потеряли люди и почему так долго терпели «завтраки»?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pius Koller; 5-tv.ru

Десятки предпринимателей по всей страны пытаются вернуть свои деньги или получить товар от байера, которая уже год не выполняет свои обязательства. Проблема в том, что люди оплачивали доставку дорогих брендовых вещей — обычным переводом на карту.

Предварительная сумма ущерба уже оценивается в миллионы, а круг потерпевших только растет, и они готовы отправить коллективный иск в суд.

Корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова разбиралась в непростой истории.

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