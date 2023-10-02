Автобус с 30 детьми опрокинулся на трассе в Подмосковье

Школьный автобус вылетел с дороги и опрокинулся на трассе под Москвой. В момент случившегося в салоне было 30 детей.

По информации источника 5-tv.ru, ДТП произошло в районе села Трубино в Щелковском районе Московской области.

Как пишет MK, за рулем в момент случившегося находился 70-летний водитель. Предположительно, мужчина не справился с управлением транспортным средством и вылетел с дороги, а затем опрокинулся. Движение автобуса было полностью остановлено после того, как он оказался лежащим на крыше.

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Помимо детей в салоне находилось семеро взрослых. Предварительные причины случившегося устанавливаются, на месте работают экстренные службы.

Ранее схожий случай на дороге произошел под Челябинском. Тогда травмы получили 24 человека. Вылетевший с дороги автобус приземлился на бок. Удар оказался настолько сильным, что корпус потерял целостность, а само транспортное средство превратилось в груду металла.

До этого 5-tv.ru писал, что автобус с военными опрокинулся в Воронежской области. Врачи госпитализировали шесть человек.