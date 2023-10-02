Мотоциклист без прав разбился насмерть под Челябинском

Под Челябинском в страшном ДТП погиб мотоциклист. О происшествии сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

Авария произошла в городе Коркино в Челябинской области. Как уточнили гаишники изданию, мужчина за рулем мотоцикла марки «Урал» выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Также известно, что у водителя не было прав категории «А». Ко всему прочему транспортное средство не было зарегистрировано.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что двое мотоциклистов погибли после жуткого столкновения на гонках. Трагедия произошла в Бразилии во время мотогонки. На стартовом круге один из пилотов не справился с управлением и оказался на гоночной трассе. Другой спортсмен не успел среагировать на случившееся и на полном ходу врезался в упавшего мотоциклиста.