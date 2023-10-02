Чьи зубы?! Том Хэнкс пожаловался на рекламу стоматологии со своим лицом

|
Алина Крылова
Алина Крылова 15 0

Искусственный интеллект использовал Тома Хэнкса для рекламы стоматологии

Чьи зубы?! Том Хэнкс пожаловался на рекламу стоматологии со своим лицом

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/RW

Читайте нас в: Дзен Новости

Голливудского актера втянули в сомнительную историю на миллионы рублей.

Голливудский актер Том Хэнкс стал жертвой мошенников. Неизвестные попытались нажиться на громком имени мировой знаменитости, распространив в соцсетях рекламу стоматологии с его участием.

В личном микроблоге 67-летний Хэнкс сообщил, что в соцсетях совершенно случайно наткнулся на баннер, текст которого гласил, что клиника сможет решить все проблемы своих клиентов за определенную сумму. Уже позже оказалось, что ни актер, ни его менеджеры не давали разрешения на использование изображений в коммерческих целях.

«Я никак не связан с этим», — заявил артист. 

Примечательно, что в одном из недавних интервью Хэнкс буквально предсказал появление возможных проблем с развитием искусственного интеллекта. В мае в ходе подкаста The Adam Buxton Podcast актер говорил о будущем ИИ и его влиянии на шоу-бизнес, подчеркивая, что с появлением ИИ он с легкостью сможет принимать участие в проектах, не выходя из дома, однако это подарит ему ощущение ненужности и отверженности. 

Ранее 5-tv.ru писал, что прототип героя Тома Хэнкса из фильма «Терминал» умер во французском аэропорту.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.41
0.41 103.16
1.06
Капризы Венеры и магия Черной Луны: 4 знака зодиака ждет финансовый успех...

Последние новости

18:46
«Конфиденциальная версия»: СМИ узнали о планах США на Украине
18:46
«У нас все хорошо»: Нюта рассказала о примирении с Катей Клэп
18:34
Пятно ржавчины на дне океана: как сейчас выглядит «Титаник» и когда его обломки исчезнут
18:23
Обескровленные тела в колодце: чем завершилось дело об убийстве детей в Красноярске
18:12
Настоящий город, тайные двери: какие секреты хранят подземелья Москвы
18:04
Чем можно заболеть, если долго не мыть голову?

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
Перепугали весь истеблишмент: причины и возможные последствия шатдауна в США
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России