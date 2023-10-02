Чьи зубы?! Том Хэнкс пожаловался на рекламу стоматологии со своим лицом

Голливудского актера втянули в сомнительную историю на миллионы рублей.

Голливудский актер Том Хэнкс стал жертвой мошенников. Неизвестные попытались нажиться на громком имени мировой знаменитости, распространив в соцсетях рекламу стоматологии с его участием.

В личном микроблоге 67-летний Хэнкс сообщил, что в соцсетях совершенно случайно наткнулся на баннер, текст которого гласил, что клиника сможет решить все проблемы своих клиентов за определенную сумму. Уже позже оказалось, что ни актер, ни его менеджеры не давали разрешения на использование изображений в коммерческих целях.

«Я никак не связан с этим», — заявил артист.

Примечательно, что в одном из недавних интервью Хэнкс буквально предсказал появление возможных проблем с развитием искусственного интеллекта. В мае в ходе подкаста The Adam Buxton Podcast актер говорил о будущем ИИ и его влиянии на шоу-бизнес, подчеркивая, что с появлением ИИ он с легкостью сможет принимать участие в проектах, не выходя из дома, однако это подарит ему ощущение ненужности и отверженности.

Ранее 5-tv.ru писал, что прототип героя Тома Хэнкса из фильма «Терминал» умер во французском аэропорту.