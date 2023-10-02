«Жизнь превратилась в ад»: жених и невеста со «сгоревшей» свадьбы остались живы

Мать и брат невесты погибли, новоиспеченная супруга получила психологическую травму и теперь не может говорить. Что с мужем?

Недавно на севере Ирака в районе Аль-Хамдания на свадьбе произошла жуткая трагедия — во время танцев молодоженов Ревана и Ханин случилось воспламенение, повлекшее за собой сильный пожар, сообщает Sky News. В общей сложности в результате случившегося пострадали порядка 450 человек, более 100 из них погибли.

Причина пожара на свадьбе в Ираке

По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что в банкетном зале запустили фейерверк. Существует также версия о том, что причиной стало короткое замыкание. Пламя распространялось за считанные секунды. Многие из гостей просто-напросто не смогли выйти на улицу и задохнулись.

Гражданская оборона Ирака сообщает о том, что пожар привел к тому, что часть зала обрушилась в результате использования легковоспламеняющихся недорогих строительных материалов. Как правило, они разрушаются в течение нескольких минут при возникновении огня.

Жених и невеста остались живы?

Изначально СМИ утверждали, что жених и невеста погибли, но, как оказалось, это не так. Реван и Ханин остались живы. Из-за пожара девушка потеряла десять членов семьи, включая маму и брата. Ее отец находится в больнице в критическом состоянии. У молодого человека погибли 15 родственников.

«Мы сидим здесь перед вами живые. Но внутри мы мертвы. Мы оцепенели. Мы мертвы внутри», — сокрушается убитый трагедией жених.

Его жена перестала говорить из-за того, что получила серьезную психологическую травму. Мужчина в деталях помнит первые секунды пожара. Огонь повсюду напоминал кадры их фильма ужасов.

«Пожар начался на потолке. Мы почувствовали жар. Когда я услышал потрескивание, я посмотрел на потолок. Затем потолок, который был полностью из нейлона, начал плавиться. Это заняло всего несколько секунд», — рассказал он.

В зале был всего один огнетушитель, который бы не смог помочь. Первым делом жених схватил любимую и вывел ее на улицу. Из-за паники гости буквально начали топтать друг друга, невесте повредили ноги. Теперь молодые всерьез думают о том, чтобы переехать, так все напоминает о случившемся.

«Наша жизнь превратилась в ад», — признался жених, сетуя на то, что не погиб вместе с близкими в тот роковой день.

Путин выразил соболезнования

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования иракскому коллеге Абдельлатифу Рашиду и премьер-министру республики Мухаммеду Судани из-за крупного ЧП.

«Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя, повлекшего многочисленные человеческие жертвы», — сказанно в обращении президента.

Самое печальное, отметил Путин, что трагедия омрачила свадебное торжество. Глава государства глубоко сочувствует родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления всем, кто пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что катер с молодоженами загорелся на водохранилище в Московской области.