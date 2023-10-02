Цены растут: ФАС призвала разобраться со стоимостью курицы в магазинах

Крупнейшим производителям мяса может грозить штраф.

Запросы российским компаниям «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приоскольке» для проведения анализа обоснованности установленных цен на мясо курицы направила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство установило, что эти производители занимают коллективное доминирующее положение на рынке. Следовательно, они могут совместно оказывать влияние на конкуренцию, равно как и воздействовать на единоличного хозсубъекта, который тоже лидирует.

«В связи с этим в случае злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы», — добавили в ФАС.

Также в службе напомнили, что «Черкизово» и «ГАП Ресурс» нужно направлять в ведомство обоснования повышения цен на мясо кур более чем на 5%. После того как ФАС проанализирует данные производителей, будут приняты при необходимости меры реагирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС возбудила несколько дел из-за завышенных цен на топливо. В списке пока семь компаний из пяти регионов.