ФАС возбудила несколько дел из-за завышенных цен на топливо

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Ситуация находится на контроле правительства. Когда ждать стабилизации стоимости?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила сразу несколько административных дел из-за завышенных цен на бензин. В списке пока семь компаний из пяти регионов. За ситуацией с топливом пристально следят и в правительстве.

Накануне вице-премьер Александр Новак пригрозил топливным компаниям жесткими мерами, если те в ближайшее время не снизят стоимость. Однако их руководители утверждают, не все так просто и выдвигают свои аргументы. В теме разбиралась корреспондент «Известий» Анна Воропай. Все подробности — в ее репортаже.

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Прежде заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов выразил мнение, что цена за литр 92-бензина стабилизируется через некоторое время и зафиксируется на уровне в 50 рублей.

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