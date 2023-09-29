ФАС возбудила несколько дел из-за завышенных цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила сразу несколько административных дел из-за завышенных цен на бензин. В списке пока семь компаний из пяти регионов. За ситуацией с топливом пристально следят и в правительстве.

Накануне вице-премьер Александр Новак пригрозил топливным компаниям жесткими мерами, если те в ближайшее время не снизят стоимость. Однако их руководители утверждают, не все так просто и выдвигают свои аргументы. В теме разбиралась корреспондент «Известий» Анна Воропай. Все подробности — в ее репортаже.

Поручение правительству дано: когда подешевеет бензин и дизель в России

Прежде заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов выразил мнение, что цена за литр 92-бензина стабилизируется через некоторое время и зафиксируется на уровне в 50 рублей.