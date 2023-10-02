Украинского олигарха Коломойского* внесли в реестр террористов и экстремистов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 46 0

На родине бизнесмена ранее обвинили в коррупции.

Украинского олигарха Коломойского* внесли в реестр террористов и экстремистов

Фото: STR / ТАСС

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Украинского олигарха Игоря Коломойского* внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом говорится в базе Росфинмониторинга.

«Коломойский Игорь Валерьевич, 13.02.1963 г. р. Днепропетровск Украинской ССР», — следует из реестра.

Вместе с ним в базе оказались экс-глава МВД Украины Арсен Аваков* и экс-командир батальона «Айдар»** Сергей Мельничук*.

В сентябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило Коломойскому обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов. Вместе с экс-конечным бенефициарным владельцем «ПриватБанка» по делу проходят еще пять человек. По данным следствия, они состояли в организованной группе и завладели средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шевченковский суд Киева изменил Коломойскому меру пресечения по части залога.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** — запрещенная в России экстремистская организация.

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