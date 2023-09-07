Украинский олигарх Коломойский официально обвинен в присвоении 250 млн долларов
НАБУ обвинило бизнесмена Коломойского в присвоении 250 миллионов долларов
Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив
Фигурантами дела стали шесть человек.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило бизнесмену Игорю Коломойскому обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов. Об этом орган сообщил в своем Telegram-канале.
Вместе с экс-конечным бенефициарным владельцем «ПриватБанка» Коломойским по делу проходят еще пять человек. По данным следствия, они состояли в организованной группе и завладели средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен (почти 250 миллионов долларов).
Следствие считает, что в начале 2015 года конечный бенефициар банка спланировал действия для присвоения денег «ПриватБанка». В план входило дальнейшее финансирование подконтрольной оффшорной компании, а также увеличение собственной доли в уставном капитале инстанции. После средства была перечислены на счета пяти юридических лиц для дальнейшего направления их на счет бенефициара. Тот использовал их в своих задуманных целях.
Ранее 5-tv.ru писал, почему на Украине на самом деле арестовали Коломойского.
- 7 сент
- «Чемпион по коррупции»: простят ли нового главу Минобороны Украины Умерова
- 7 сент
- «Не отбились в Одессе»: Зеленский утратил способность защищать Украину
- 7 сент
- Российские войска на запорожском направлении отразили 14 атак ВСУ за сутки
- 6 сент
- «Очередной проходимец»: кто и зачем протолкнул Умерова на пост главы МО Украины
- 6 сент
- «Переговоры попросят, когда у США закончатся деньги»: чего ждать Украине в ближайшее время
- 6 сент
- Чьи пушки: в ЮАР опубликовали доклад по ситуации вокруг судна Lady R
- 6 сент
- Владимир Зеленский уволил очередного чиновника
- 5 сент
- «Ситуация ухудшается»: на Украине заговорили о мятеже против Зеленского
- 5 сент
- Киев может остаться без денег: США разочарованы «отсутствием прогресса» у Украины
- 5 сент
- До последнего? Зеленский просит Европу вернуть украинцев призывного возраста
Читайте также
59%
0.36 105.28
0.20
Нашли ошибку?