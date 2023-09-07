Украинский олигарх Коломойский официально обвинен в присвоении 250 млн долларов

Фигурантами дела стали шесть человек.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило бизнесмену Игорю Коломойскому обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов. Об этом орган сообщил в своем Telegram-канале.

Вместе с экс-конечным бенефициарным владельцем «ПриватБанка» Коломойским по делу проходят еще пять человек. По данным следствия, они состояли в организованной группе и завладели средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен (почти 250 миллионов долларов).

Следствие считает, что в начале 2015 года конечный бенефициар банка спланировал действия для присвоения денег «ПриватБанка». В план входило дальнейшее финансирование подконтрольной оффшорной компании, а также увеличение собственной доли в уставном капитале инстанции. После средства была перечислены на счета пяти юридических лиц для дальнейшего направления их на счет бенефициара. Тот использовал их в своих задуманных целях.

Ранее 5-tv.ru писал, почему на Украине на самом деле арестовали Коломойского.