Дело против экс-президента США Дональда Трампа начинает разваливаться

Эфирная новость 24 0

Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Самый громкий судебный процесс года набирает обороты, но рискует сдуться, как мыльный пузырь.

Верховный суд Соединенных Штатов отказался запрещать бывшему главе государства Дональду Трампу снова баллотироваться в президенты.

Все началось с того, что политик-республиканец Джон Кастро, который, как и Трамп подал заявку на участие в ближайших выборах, направил несколько исков в суды. В них он обвинил соперника в причастности к беспорядкам в Капитолии, и сослался на поправку к Конституции, которая запрещает занимать выборные должности признанным виновными в бунте и мятеже. Однако, приговор Трампу еще не вынесли, поэтому Верховный суд ходатайство отклонил. Сам бывший президент назвал уголовные дела против него, которые завел спецпрокурор Джек Смит, политически мотивированными и спровоцированными администрацией Байдена.

«Я хочу лично понаблюдать за этой охотой на ведьм. Я уже много лет подвергаюсь преследованиям, но сейчас Джек Смит и все эти люди из Минюста действуют по-настоящему грязно. Это в чистом виде преследование с целью вмешательства в выборы в США. Это абсолютно противозаконно. Этого прокурора следует отстранить от работы. Ему нельзя позволять занимать эту должность», — заявил Трамп.

Бывший американский лидер также заявил, что в ходе процесса было решено, что по 80% претензий истек срок давности — эту часть можно считать выигранной.

Процесс против Трампа о штурме Капитолия начнется в Вашингтоне, как ожидается, 4 марта следующего года. Слушания будут проходить в разгар президентской кампании, в которой участвует бывший глава государства. Его защита просила отложить разбирательство до 2026 года, но получила отказ. Экс-президент в суде заявил о своей невиновности.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
98.48
1.07 103.87
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:24
В Британии фанат «Шеффилда» поплатился за насмешку над умершим от рака мальчиком
8:11
Ничего вместо отдыха на море: массовый обман с турпутевками вскрылся в Уфе
8:00
«Ты не теряйся»: зачем Азиза предложила молодому мужу завести несколько женщин
7:46
Смертельный выстрел в жизни и в кино: кого из зарубежных звезд признали убийцами
7:36
Дело против экс-президента США Дональда Трампа начинает разваливаться
7:23
У Кевина Спейси отнялась левая рука в Самарканде — спасали местные врачи

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
Подполковник Марочко: российская армия не берет в плен иностранных наемников ВСУ
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России