Дело против экс-президента США Дональда Трампа начинает разваливаться

Самый громкий судебный процесс года набирает обороты, но рискует сдуться, как мыльный пузырь.

Верховный суд Соединенных Штатов отказался запрещать бывшему главе государства Дональду Трампу снова баллотироваться в президенты.

Все началось с того, что политик-республиканец Джон Кастро, который, как и Трамп подал заявку на участие в ближайших выборах, направил несколько исков в суды. В них он обвинил соперника в причастности к беспорядкам в Капитолии, и сослался на поправку к Конституции, которая запрещает занимать выборные должности признанным виновными в бунте и мятеже. Однако, приговор Трампу еще не вынесли, поэтому Верховный суд ходатайство отклонил. Сам бывший президент назвал уголовные дела против него, которые завел спецпрокурор Джек Смит, политически мотивированными и спровоцированными администрацией Байдена.

«Я хочу лично понаблюдать за этой охотой на ведьм. Я уже много лет подвергаюсь преследованиям, но сейчас Джек Смит и все эти люди из Минюста действуют по-настоящему грязно. Это в чистом виде преследование с целью вмешательства в выборы в США. Это абсолютно противозаконно. Этого прокурора следует отстранить от работы. Ему нельзя позволять занимать эту должность», — заявил Трамп.

Бывший американский лидер также заявил, что в ходе процесса было решено, что по 80% претензий истек срок давности — эту часть можно считать выигранной.

Процесс против Трампа о штурме Капитолия начнется в Вашингтоне, как ожидается, 4 марта следующего года. Слушания будут проходить в разгар президентской кампании, в которой участвует бывший глава государства. Его защита просила отложить разбирательство до 2026 года, но получила отказ. Экс-президент в суде заявил о своей невиновности.