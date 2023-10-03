Увеличат в разы: визовый сбор для граждан ЕС могут поднять до 300 долларов

Соответствующий законопроект находится в разработке МИД.

Министерство иностранных дел РФ внесло в правительство законопроект о повышении визовых сборов и об отмене визовых льгот для въезжающих в РФ граждан стран Евросоюза и нескольких других государств. Теперь стоимость взноса вырастет до 300 долларов. Информацией о соответствующих изменениях в действующем законе поделился РБК.

По информации источников журналистов, такая мера стала ответной на действия государств, приостановивших действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз. Буквально несколько дней назад Дания, Швеция и страны Евросоюза перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, усложнив въезд российских граждан на их территорию.

О сроках действия нового законопроекта в ведомстве пока не говорят. Однако по словам источника, соответствующие поправки уже были рассмотрены и приняты. Стоимость визы для членов ЕС и ряда стран в 300 долларов — не окончательная и будет зависеть от ряда факторов. Так, например, сбор за оформление визы составит 37 долларов, а в случае срочного оформления сразу возрастет до 50 долларов и 300 долларов соответственно.

Помимо прочего, в России больше не будет действовать безвизовый въезд для ряда категорий: близких родственников, членов официальных делегаций, чиновников, школьников, студентов, аспирантов, участников спортивных мероприятий, людей, въезжающих по гуманитарным причинам (в том числе для лечения, участия в похоронах и посещения тяжелобольного родственника). Будет также отменена льгота для участников научной, культурной и творческой деятельности. В связи с этим МИД ожидает увеличения доходов от выдачи виз в 2,8 раза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия возобновила прием документов на визы в Петербурге.