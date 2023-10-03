Увеличат в разы: визовый сбор для граждан ЕС могут поднять до 300 долларов

|
Алина Крылова
Алина Крылова 20 0

РБК: Визовый сбор для граждан ЕС вырастет вплоть до 300 долларов

Увеличат в разы: визовый сбор для граждан ЕС могут поднять до 300 долларов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Соответствующий законопроект находится в разработке МИД.

Министерство иностранных дел РФ внесло в правительство законопроект о повышении визовых сборов и об отмене визовых льгот для въезжающих в РФ граждан стран Евросоюза и нескольких других государств. Теперь стоимость взноса вырастет до 300 долларов. Информацией о соответствующих изменениях в действующем законе поделился РБК.

По информации источников журналистов, такая мера стала ответной на действия государств, приостановивших действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз. Буквально несколько дней назад Дания, Швеция и страны Евросоюза перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, усложнив въезд российских граждан на их территорию.

О сроках действия нового законопроекта в ведомстве пока не говорят. Однако по словам источника, соответствующие поправки уже были рассмотрены и приняты. Стоимость визы для членов ЕС и ряда стран в 300 долларов — не окончательная и будет зависеть от ряда факторов. Так, например, сбор за оформление визы составит 37 долларов, а в случае срочного оформления сразу возрастет до 50 долларов и 300 долларов соответственно.

Помимо прочего, в России больше не будет действовать безвизовый въезд для ряда категорий: близких родственников, членов официальных делегаций, чиновников, школьников, студентов, аспирантов, участников спортивных мероприятий, людей, въезжающих по гуманитарным причинам (в том числе для лечения, участия в похоронах и посещения тяжелобольного родственника). Будет также отменена льгота для участников научной, культурной и творческой деятельности. В связи с этим МИД ожидает увеличения доходов от выдачи виз в 2,8 раза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия возобновила прием документов на визы в Петербурге.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
98.48
1.07 103.87
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:58
Курс доллара на Мосбирже «пробил» планку в 100 рублей впервые с 14 августа
9:41
СК заочно обвинил Буданова и других боевиков Украины в терактах против РФ
9:33
Увеличат в разы: визовый сбор для граждан ЕС могут поднять до 300 долларов
9:12
Отрицательный рост: когда ждать скидок на вторичное жилье
8:51
Распустили цепочки: подпольные казино и букмекеры втягивают граждан в отмыв денег
8:39
Посол Антонов ответил на заявление госдепа США об участии Путина в саммите АТЭС

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
Подполковник Марочко: российская армия не берет в плен иностранных наемников ВСУ
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России