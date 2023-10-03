Суд приговорил к 6,5 годам колонии Бойко-Великого за растрату 89 млн рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 40 0

Между тем сторона обвинения запрашивала для него девятилетний срок.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий приговорен к шести с половиной годам колонии. Черемушкинский суд Москвы признал его виновным в растрате порядка 89 миллионов рублей.

«Признать Бойко-Великого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ („Присвоение или растрата организованной группой“), и назначить ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в постановлении суда.

При этом гособвинитель просил суд приговорить Василия Бойко-Великого к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии.

Бизнесмена задержали в 2019-м. В структурах, связанных с предпринимателем, тогда прошли обыски. В том числе в компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Ваш финансовый попечитель». По словам адвоката, бизнесмена обвинили в хищении полумиллиона долларов из банка «Кредит-экспресс», но сам он вину не признал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-директора петербургского НИИ вакцин ФМБА Виктора Трухина подозревают в растрате средств учреждения.

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