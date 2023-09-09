Пропавшего в Москве главу петербургского НИИ вакцин нашли под стражей

Научного деятеля подозревают в крупной растрате средств возглавляемого им учреждения.

Считавшийся пропавшим экс-глава Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин находится под стражей по решению Смольнинского районного суда. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Уточняется, что Трухин подозревается в преступлении по статье «Присвоение или растрата» в особо крупном размере. Следствие полагает, что мужчина причинил ущерб ФГУП СПбНИИВС ФМБА России на сумму около 436 миллионов 750 тысяч рублей.

Также сообщается, что Трухин активно сотрудничает со следствием. Под стражей он пробудет до 7 ноября, несмотря на то, что его защита настаивала на домашнем аресте.

Об исчезновении Трухина стало известно 7 сентября. Последний раз он выходил на связь 4 сентября, лично его видели днем ранее. О пропаже в полицию заявила дочь научного деятеля.

Позднее появилась информация о том, что Трухин был уволен накануне своего загадочного исчезновения. Причиной его снятия с должности послужила антикоррупционная проверка, в ходе которой были установлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.

Накануне в распоряжении 5-tv.ru оказалось последнее письмо, которое Трухин написал своим бывшим коллегам. В нем он благодарил их за сотрудничество и напоминал об успешной деятельности института. В частности то, как команда НИИ в 2016 году первой получила сертификат GMP среди производителей вакцин от гриппа. А также то, как российские исследователи и их коллеги из Никарагуа строили и оснащали институт Мечникова в Центральной Америке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Виктора Трухина опровергла информацию об увольнении отца из-за коррупции.