Индийский Дели всколыхнуло землетрясение

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

В индийском Дели произошло землетрясение

Индийский Дели всколыхнуло землетрясение

Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins

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Жители ощутили на себе подземные толчки в самом центре города.

В индийском столичном округе Дели произошло землетрясение. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Жители центральных районов города ощутили на себе подземные толчки.

Между тем индийское агентство ANI пишет, что эпицентр толчков расположился в Непале, а магнитуда землетрясения — 4,6. Первые толчки произошли в районе 14:54 по местному времени (12:24 по московскому).

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр уточняет, что толчки в Непале были зафиксированы за полчаса до их проявления в Индии. По данным сотрудников центра, магнитуда составила 5,7.

Днем ранее, 2 октября, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Таджикистане. Эпицентр стихийного бедствия расположился в 44 километрах от населенного пункта Каракенджа, население которого составляет порядка трех тысяч человек.

Другой эпицентр ученые выявили в Узбекистане, в 164 километрах к югу от Фергана. Толчки произошли на глубине 15 метров.

Ранее 5-tv.ru писал, что землетрясение магнитудой 4,7 всколыхнуло грузинскую столицу. Толчки ощущались в четырех километрах к северо-востоку от Тбилиси.

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