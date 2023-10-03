Козьи экскременты для ухода за волосами: новый тренд или простой эпатаж?

Стилист Богданова: вместо козьих экскрементов лучше применять средства брендов
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger; Личный архив Авроры Богдановой; 5-tv.ru
В салонах красоты Москвы начали предлагать клиенткам процедуру с использованием продуктов жизнедеятельности животных.
В российской индустрии красоты появился новый тренд: использование козьих экскрементов. Необычные ингредиенты применяют при окрашивании и в качестве масок для волос. В салонах красоты Москвы такая услуга стоит порядка 30 тысяч рублей.
Особенности процедуры
Экспериментальный способ применения такого необычного ингредиента, по заверениям некоторых мастеров, помогает, в первую очередь, блондинкам. Якобы козьи экскременты помогают убрать желтизну, а также повышают цветотип на полтона. К тому же, клиентки после такой процедуры хвастаются мягкостью и живостью своих волос.
Для любителей экстрима
Тренер-эксперт, стилист-преподаватель международного класса Аврора Богданова считает, что польза от такой необычной процедуры как минимум не превышает эффект от других косметических средств. Своим мнением специалист поделилась с 5-tv.ru.
По словам Богдановой, прибегать к экспериментам не стоит, а лучше обратить внимание на профессиональные уходовые средства. Особенно с учетом стоимости услуги.
«Есть множество брендов, которые на научной основе занимаются разработкой продуктов для ухода за волосами», — подчеркивает эксперт.
По мнению Богдановой, сама процедура является ничем иным как маркетинговым ходом, которое может понравиться любителям эпатировать.
Психологический аспект
Стилист отмечает, что на данную процедуру с использование козьих экскрементов нужно смотреть с точки зрения психологического воздействия.
«Что заставляет девушку с адекватной психикой наносить на волосы вот это все, что предлагается?», — задается вопросом Богданова.
Возможный эффект
При этом, как отмечает стилист, вряд ли от подобной процедуры может быть какой-то ярко выраженный положительный эффект для волос. Более того, если применять необычный ингредиент к поврежденной шевелюре, волосы могут испортиться еще сильнее.
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