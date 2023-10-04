Что делать, если паразиты поселились в вашей квартире из-за нерадивых соседей

Как законно бороться с тараканами и клопами?

Чаще всего в квартире появляются тараканы из-за соседей, создавших благоприятную среду для вредителей. Насекомым достаточно маленькой трещины в стене, мусоропровода, чтобы попасть в квартиру. Клопы могут оказаться в доме вместе с одеждой, книгами либо старой мебелью. Методы борьбы с вредителями перечислил портал URA.RU.

Первые шаги при появлении паразитов в квартире

В первую очередь нужно провести обработку в квартире, тем самым обеспечить барьерную защиту. В дальнейшем необходимо поддерживать эффект профилактикой. Лучший вариант — договориться с соседями и совместно обратиться в службу дезинсекции, чтобы обработать полностью подъезд.

Что делать, если соседи отказываются травить насекомых

В этом случае можно обратиться в специальные службы. Для этого следует направить заявление в санитарно-эпидемиологическую службу. Специалист приедет по обращению, проведет диагностику и выдаст заключение. Данный документ позволит подать в суд жалобу на упрямых соседей.

Также должны помочь в решении проблемы инспекция по санитарно-гигиеническим мероприятиям либо управляющая компания. Но для обращения к ним потребуется наличие доказательств, что тараканы появились по вине соседей, а они отказываются решать этот вопрос.

Третий вариант решения проблемы — обращение в Роспотребнадзор. Но заранее следует позаботиться о том, чтобы получить официальную бумагу с подтверждением наличия проблемы.

Какие меры помогут защитить квартиру от нашествия тараканов и клопов

Отходы являются идеальным условием для появления и размножения тараканов, мусор из дома нужно выносить ежедневно. Вместо обычного ведра нужно приобрести специальный закрытый контейнер.

Безусловно нужно поддерживать дома порядок и чистоту. А именно проводить влажную уборку и особенно тщательно убирать в тех местах, где едят домашние животные. Вместе с тем необходимо проверить крупы в шкафах, не рассыпаны ли, они должны быть герметично закрыты. Грязную посуду нужно мыть сразу после трапезы, потом протирать насухо раковину.

Все щели и отверстия должны быть закрыты, не допускать протечек. Ведь тараканы обожают влажную среду. Для розеток приобретите заглушки, а вентиляционные ходы закройте мелкой сеткой, это поможет противостоять клопам.

«Также места, откуда потенциально могут выползти вредители, можно обработать борной кислотой. Это недорогое вещество можно купить в аптеке. Оно способно эффективно отпугивать клопов и тараканов», — говорится в сообщении.

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