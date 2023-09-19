Правда или миф: при конце света выживут одни тараканы

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 342 0

Ученый Гниненко: после радиационного заражения тараканы могут выжить

Фото, видео: www.globallookpress.com / B. Trapp; Личный архив Юрия Гниненко; 5-tv.ru

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Кто еще устойчив к радиационному воздействию?

Существует мнение, что тараканы, крысы и муравьи единственные смогут выжить при ядерном взрыве. Юрий Гниненко, энтомолог, кандидат биологических наук в беседе с 5-tv.ru объяснил, так ли это.

«В эпицентре никто, конечно, не выживет. Даже не нужно строить иллюзии. Просто после радиационного заражения тараканы могут выжить. Они миллиарды лет живут на земле и устойчивы ко всему. В целом, надо сказать, что живые организмы довольно устойчивы. Возьмите чернобыльскую катастрофу, там же никто не погиб, там довольно серьезное было загрязнение и до сих пор сохраняется», — отметил Гниненко.

Ученый также подчеркнул, что ущерб от любого ядерного взрыва, испытания, катастрофы, аварии безусловно будет огромным. По его мнению, в глобальном масштабе жизнь все-таки сохранится в том или ином виде. В заключение разговора собеседник привел пример, подтверждающий живучесть тараканов и крыс.

«Когда американцы испытывали на одном из островов в Тихом океане много-много раз ядерные устройства, потом в этом месте была обнаружена богатая жизнь, и крысы там жили, и насекомых было полно. Если будет щадящее воздействие, выживет много чего», — заключил биолог.

Ранее 5-tv.ru писал, какое средство победит тараканов в квартире.

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