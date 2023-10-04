«Судьба будет искушать»: почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче

Нумеролог Фарида Красавкина рассказала о том, что какие испытания в семейной жизни предстоят в будущем футболисту Дмитрию Тарасову и модели Анастасии Костенко.

По словам эксперта, в этом году отношения пары перешли в сложную фазу. Сейчас они характеризуются повышенной конфликтностью и нежеланием уступать друг-другу, идти на компромиссы.

«Судьба будет их искушать и провоцировать различными ситуациями. Может повыситься ревность, конфликтность», — объяснила нумеролог порталу dni.ru.

В браке Тарасова и Костенко присутствует определенная созависимость, — их тянет друг к другу на энергетическом уровне, но несмотря на это, вместе им часто бывает или может быть плохо, считает специалист. Также Красавкина предположила, что измена может произойти со стороны обоих супругов.

«На измену могут вообще решиться оба партнера. По расчетам видно, что нет некой позиции у одного из партнеров. То есть и тот, и та могут пойти на такую ситуацию, которая будет касаться предательства», — отмечает нумеролог.

По мнению Красавкиной, спровоцировать измену в их отношениях может глубокое одиночество одного из партнеров при условии постоянной занятости каждого своим делом.

Ни совместный бизнес, подчеркивает эксперт, ни появление еще одного ребенка не улучшит отношения супругов. Трудности будут продолжаться до тех пор, пока возлюбленные не научатся уважать друг друга. Романтика, которая была в самом начале их отношений, к сожалению ушла. Они перестали идти на уступки и компромисы. Важно, уверяет нумеролог, непременное участие каждого из партнеров во всех процессах семейной жизни.

«Каждый тянет одеяло на себя. В отношениях присутствует инфантильность, несерьезность, перекладывание ответственности друг на друга. Вообще они встретились ради создания большой семьи, поэтому важно постоянное участие в воспитании детей каждого из партнеров. Если же один будет заниматься только карьерой, а другой — только домашним очагом, то такие отношения обречены», — пояснила Красавкина.

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