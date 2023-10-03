«Платьице-то потрепанное»: свадебный наряд Волочковой подвергли жесткой критике
Балерина Волочкова примерила свадебное платье и нарвалась на критику в сети
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Прима продолжает намекать на скорую свадьбу, но вместо поддержки получает только желчные комментарии от подписчиков.
Балерина Анастасия Волочкова, как и год назад, намекнула на то, что в скором времени она планирует сыграть свадьбу. Звезда уже примерила пышное свадебное платье с длинным шлейфом, выложив соответствующие снимки в личном блоге.
Свою фотосессию в свадебном облачении Волочкова никак не мотивировала. В комментариях звезда оставила лишь интригу.
«Скоро все узнаете», — подписала балерина.
Реакция подписчиков балерины оказалась непредсказуемой. Вместо того, чтобы порадоваться за артистку, многие из них сделали предположение, что наряд неоднократно сдавали в аренду, отчего платье выглядит откровенно ношенным.
«Это из бабушкиного сундука?»;
«Платьице-то потрепанное»;
«Какое платье несвежее, впрочем, невеста тоже», — высказались подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова похвасталась дорогим кольцом.
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