«Платьице-то потрепанное»: свадебный наряд Волочковой подвергли жесткой критике

|
Евгения Элинова
Евгения Элинова 38 0

Балерина Волочкова примерила свадебное платье и нарвалась на критику в сети

«Платьице-то потрепанное»: свадебный наряд Волочковой подвергли жесткой критике

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

Прима продолжает намекать на скорую свадьбу, но вместо поддержки получает только желчные комментарии от подписчиков.

Балерина Анастасия Волочкова, как и год назад, намекнула на то, что в скором времени она планирует сыграть свадьбу. Звезда уже примерила пышное свадебное платье с длинным шлейфом, выложив соответствующие снимки в личном блоге.

Свою фотосессию в свадебном облачении Волочкова никак не мотивировала. В комментариях звезда оставила лишь интригу.

«Скоро все узнаете», — подписала балерина.

Реакция подписчиков балерины оказалась непредсказуемой. Вместо того, чтобы порадоваться за артистку, многие из них сделали предположение, что наряд неоднократно сдавали в аренду, отчего платье выглядит откровенно ношенным.

«Это из бабушкиного сундука?»;

«Платьице-то потрепанное»;

«Какое платье несвежее, впрочем, невеста тоже», — высказались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова похвасталась дорогим кольцом.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
99.27
0.79 104.06
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:58
Время беспощадно: состояние 89-летнего Ширвиндта вызывает опасения
21:33
Мурашко: РФ находится на первом месте в мире по числу пересадок органов детям
21:16
Минобороны: в Черном море средствами ПВО уничтожена ракета «Нептун»
21:08
«Платьице-то потрепанное»: свадебный наряд Волочковой подвергли жесткой критике
20:55
Как подобрать смарт-часы в 2023 году: подробный обзор главных характеристик
20:50
Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, дипломату заявили протест

Сейчас читают

"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче
В Татарстане появится аллея имени Владимира Жириновского
Евротрейдеры накачали Украину газом
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России