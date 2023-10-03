«Платьице-то потрепанное»: свадебный наряд Волочковой подвергли жесткой критике

Прима продолжает намекать на скорую свадьбу, но вместо поддержки получает только желчные комментарии от подписчиков.

Балерина Анастасия Волочкова, как и год назад, намекнула на то, что в скором времени она планирует сыграть свадьбу. Звезда уже примерила пышное свадебное платье с длинным шлейфом, выложив соответствующие снимки в личном блоге.

Свою фотосессию в свадебном облачении Волочкова никак не мотивировала. В комментариях звезда оставила лишь интригу.

«Скоро все узнаете», — подписала балерина.

Реакция подписчиков балерины оказалась непредсказуемой. Вместо того, чтобы порадоваться за артистку, многие из них сделали предположение, что наряд неоднократно сдавали в аренду, отчего платье выглядит откровенно ношенным.

«Это из бабушкиного сундука?»;

«Платьице-то потрепанное»;

«Какое платье несвежее, впрочем, невеста тоже», — высказались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова похвасталась дорогим кольцом.