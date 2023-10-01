«Это мне подарил один ухажер»: Волочкова похвасталась дорогим кольцом

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Полина Долгова
Полина Долгова 39 0

Волочкова показала подарок с бриллиантом за пять миллионов от тайного ухажера

«Это мне подарил один ухажер»: Волочкова похвасталась дорогим кольцом

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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К слову, такая драгоценность стоит пять миллионов рублей. Что это?

У балерины Анастасии Волочковой появился новый любовник. Об этом скандально известная блондинка заявила в эфире федерального канала. 47-летняя балерина показала неординарной подарок от тайного возлюбленного — колечко из белого золота с бриллиантом за пять миллионов рублей. Теперь поклонники гадают, кто же он - очередной таинственный воздыхатель примы.

«Это мне подарил один ухажер. Это человек, который меня очень любит. Восхищается мной», — заявила она.

Однако Волочкова отметила, что ухажер не является ее мужчиной. Женщина уверяет, что такой дорогой подарок получила за красивые глаза, а ее новый возлюбленный, чье имя она также скрывает, ни капли не ревнует.

К слову, Анастасия Юрьевна сказала пару фраз по поводу пластических вмешательств. По словам Волочковой, она не поддерживает такого рода косметические вмешательства.

«Женщины, которые качают себе губы, они же как мартышки — все одинаковые. Это же антисекс какой-то. Также, как и с этими сиськами. В моей жизни есть мужчины, которые общались с „силиконовыми“. Это же их трогаешь и хочется убежать. Они все в пупырышках каких-то», — прокомментировала танцовщица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Волочковой заподозрили наличие опасного заболевания.

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«Это мне подарил один ухажер»: Волочкова похвасталась дорогим кольцом

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