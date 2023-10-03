Время беспощадно: состояние 89-летнего Ширвиндта вызывает опасения

Не так давно оказавшийся прикованным к постели актер спровоцировал переполох.

В следующем году народный артист РСФСР Александр Ширвиндт готовится отпраздновать 90-летний юбилей, однако уже сейчас деятель культуры подводит некоторые жизненные итоги. Лишь недавно актер театра и кино всерьез задумался о здоровье: все чаще в последнее время актера подводят ноги. Из-за возраста и хронических заболеваний артист перестал посещать мероприятия, а о проблемах и вовсе говорит с неохотой.

Новое появление 89-летнего Ширвиндта в театре спровоцировало нешуточный переполох: пропавший из поля зрения на время актер сильно сдал, набрал лишний вес и все чаще сидел, чем вставал и ходил. Для опоры актер использовал трость, а говорить предпочитал исключительно шепотом, пишет портал utro.ru.

В 2021 году народный артист перенес коронавирус. Болезнь настолько подкосила любимца публики, что тот еще долго не мог восстановиться и регулярно кашлял, а спустя год затеял со знаменитым сыном, телеведущим Михаилом Ширвиндтом, разговор о смерти сразу после очередного мероприятия с отмечанием его заслуг.

«Так и знал, что похоронишь меня вместе с этой „Никой“ (имеется в виду театральная награда — Прим.ред)», — сказал тогда Ширвиндт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Ширвиндт назвал причину своего долголетия.